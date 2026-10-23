Il sospetto di un valzer di droga nella Cagliari bene: arrestato un insospettabile 18enne.

Da quattro spinelli in tasca a 600 grammi di marijuana che teneva in casa assieme a 3 mila euro in contanti, l’ipotesi è che la droga fosse destinata ad altri giovani e per Giovanni B. è scattato l’arresto.

L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato fermato per un normale controllo dalla polizia locale due giorni fa, in tasca aveva quattro spinelli che hanno insospettito gli agenti, i quali hanno effettuato una perquisizione presso il suo domicilio. La sorpresa è arrivata quando sono stati recuperati ben 600 grammi di droga e il denaro contante, informato del fatto, il pubblico ministero di turno Gilberto Ganassi ha chiesto l’arresto e il giovane è stato processato per direttissima. La difesa, l’imputato è assistito dall’avvocato Maria Luisa Vernier, ha chiesto in aula del tempo per studiare le carte, richiesta accolta dal giudice Gianluigi Dettori. L’ipotesi è che il quantitativo di droga sequestrato in casa non fosse destinato al consumo personale, le indagini sono in corso e spetterà agli inquirenti far luce sul caso.