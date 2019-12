Cagliari, il presepe al Brotzu per tutti i malati: una luce nel mondo della buona sanità

Ecco il presepe in Chirurgia Generale a “G.Brotzu” di Cagliari, senza lampade elettriche per motivi di sicurezza. Pino Argiolas dell’associazione Prometeo che raggruppa i trapiantati lo espone con orgoglio, una piccola ma importante luce nel mondo della buona sanità: “Anche quest’anno Vincenza Congias e i suoi colleghi infermieri lo hanno preparato per ricordare che il Natale sta arrivando. Manca solo l’albero che a breve arriverà”. Perchè è Natale anche in corsia.