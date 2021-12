Cagliari, task force della Prefettura e controlli serrati del green pass in autobus, bar e ristoranti. Il prefetto fa scattare il nuovo p iano coordinato per l’effettuazione dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 .

Nel Piano sono state individuate aree di intervento nella Città Metropolitana di Cagliari, nelle zone urbane a maggiore densità abitativa e nei comuni della provincia. In queste aree sono stati pianificati serrati controlli che saranno eseguiti dalla Questura, dai Carabinieri, dalla Guardia di F inanza, dalle Polizie Locali, sulla base di apposite ordinanze emanate dal Questore di Cagliari Paolo Rossi.