“Si tratta di uno dei quattro progetti guida contenuti nel PUC per la città di Pirri, riguardanti inoltre la Porta Nord Est di attraversamento, Terramaini e Barracca Manna. “La Piazza Italia è il simbolo di Pirri, nel tempo è stata un’importante sede di commercio e scambio sociale. Oggi è un crocevia, e con questo progetto si mira a ridare un senso di connessione con la comunità, il centro abitato e il centro storico”. L’intervento si pone come obiettivo la valorizzazione degli spazi urbani, cercando di migliorare la qualità della vita dei residenti. “La speranza è quella che il nuovo progetto porti a una qualità della vita migliore, rispetto al PUC precedente, che è stato caotico per Pirri”, ha aggiunto la Presidente. Uno degli aspetti centrali della riqualificazione riguarda proprio la viabilità e la sicurezza della zona: “Chiediamo più attenzione a quello che è il sistema viario di attraversamento, sempre più dirottato verso l’esterno, affinché Piazza Italia possa diventare più sicura e meno soffocata dal traffico”, ha sottolineato. L’approccio adottato per la riqualificazione di Piazza Italia viene dunque accolto con favore, rappresentando un segnale di attenzione verso Pirri e il suo patrimonio urbano e sociale. “Non possiamo che sostenere questo tipo di approccio urbano, che è attento anche a Pirri questa volta, e soprattutto mira a restituire i luoghi di socializzazione alla popolazione”, ha concluso la Presidente. La cittadinanza attende ora con interesse i prossimi passi per vedere concretizzarsi un progetto che potrebbe ridisegnare il volto di uno dei punti nevralgici di Pirri, restituendolo alla comunità in una veste rinnovata e funzionale. Con questo ambizioso piano di riqualificazione, Pirri si prepara a diventare un modello di sostenibilità urbana, con un’area verde che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti e ad arricchire l’intero tessuto cittadino.

Una svolta epocale attende il quartiere di Pirri e l’intera città di Cagliari. La notizia è stata rilasciata in esclusiva da Casteddu Online: sorgerà un enorme parco lineare tra via Italia e via Santa Maria Chiara, un’area verde senza precedenti nel cuore della città. Pirri si prepara dunque ad un importante intervento di riqualificazione urbana che punta a restituire alla comunità uno dei suoi luoghi simbolo: Piazza Italia. Il progetto, inserito tra i quattro interventi guida contenuti nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), è stato accolto con entusiasmo dalla Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca che commenta: