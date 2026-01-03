Ha lottato contro una malattia con tutta la sua forza, oggi in tanti piangono per lei, per la sua simpatia travolgente che accompagnava l’impegno che avvolgeva ogni sua lezione.

Il ricordo di Athlon Club: “Ciao Elisabetta, sarai per sempre una di noi. Il tuo amore per la vita, la tua forza e la determinazione con cui hai lottato senza mai arrenderti, fino all’ultimo, resteranno un esempio per tutti noi.

Non dimenticheremo mai la tua dolcezza, la tua sensibilità, la serietà, l’impegno e la grande professionalità che ti hanno sempre contraddistinta”.