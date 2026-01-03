Anche quest’anno il parco giochi Wonderland di Cagliari, gestito dalla famiglia Duville, ha ospitato una speciale giornata di svago e socializzazione dedicata alle famiglie numerose della città.

L’iniziativa, offerta gratuitamente dal Parco Wonderland, nasce nel 2020, subito dopo il periodo più difficile della pandemia, come segno concreto di vicinanza alle famiglie. Da allora, l’appuntamento è diventato una tradizione, rinnovata ogni anno con continuità e spirito di collaborazione, grazie alla generosità della famiglia Duville e al contributo organizzativo della Consigliera comunale Stefania Loi, che ha accompagnato l’iniziativa nel tempo.

«Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante costruire una comunità attenta, solidale e capace di prendersi cura delle famiglie, soprattutto di quelle numerose, attraverso gesti concreti di collaborazione e vicinanza», ha dichiarato Stefania Loi, Consigliere comunale di Cagliari.

L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 60 famiglie, per un totale di più di 200 bambini di tutte le età, che hanno potuto vivere una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della serenità.

Il parco Wonderland, noto per le sue attrazioni pensate per grandi e piccoli, si è confermato il contesto ideale per accogliere l’evento: tra giostre colorate, Music Express, altalene, Castello Stregato, gonfiabili, tappeti elastici e autoscontro, i bambini si sono divertiti in totale libertà. Non sono mancati il Bruco Mela e l’area dedicata ai più piccoli, con giochi sensoriali e spazi sicuri.

Nel frattempo, i genitori hanno avuto l’opportunità di rilassarsi nelle aree verdi attrezzate, socializzare e partecipare attivamente alle attività proposte dall’Associazione.

Per le famiglie numerose, che quotidianamente affrontano le sfide di una vita spesso frenetica, iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di svago a misura di famiglia e un momento prezioso di incontro e condivisione.

«Eventi come questo non sono solo occasioni di divertimento, ma un vero strumento di sostegno alle famiglie, capace di creare relazioni, inclusione e senso di appartenenza», ha sottolineato Alessandro Pusceddu, coordinatore provinciale di Cagliari dell’Associazione Famiglie Numerose.

Da sempre, infatti, l’Associazione Famiglie Numerose di Cagliari opera per promuovere inclusione sociale e sostegno reciproco tra genitori, offrendo spazi di incontro, confronto e condivisione.

Un ringraziamento particolare va ai titolari del Parco Wonderland per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nel corso degli anni.

«Continuiamo a sostenere questa iniziativa perché crediamo profondamente nel valore delle famiglie e nella forza dei momenti condivisi: vedere tanti bambini e genitori sorridere insieme è la più grande soddisfazione e ripaga ogni sacrificio», ha affermato Rossella Duville, a nome della famiglia Duville.

In definitiva, la giornata al parco Wonderland si è rivelata un vero successo, non solo per il divertimento offerto, ma anche per il forte senso di comunità e solidarietà che è riuscita a trasmettere.