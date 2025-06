Il mondo sportivo cagliaritano perde una grande istruttrice ma soprattutto una persona molto amata. È scomparsa prematuramente Piera Cabella, conosciutissima per la sua storia nell’hochey femminile su prato e per la sua carriera come istruttrice alla Ferrini di Cagliari. La Polisportiva ha voluto salutare così Piera: “Presidente, consiglio, dirigenti , tecnici e atleti dell’associazione si stringono intorno alla famiglia per la perdita della cara Piera Cabella , dirigente sportivo di lungo corso della nostra sezione hockey.

Il Presidente Maxia ha voluto ricordare la figura di Piera. “Mentre pensavo alla sua presenza nella nostra associazione , ricordavo le cose che ha saputo fare, con garbo e disponibilità, per il nostro club. Non è stata la mamma solo di due splendide nostre atlete, ma anche un sicuro punto di riferimento per una intera generazione di giocatrici . Ha saputo coniugare i valori di un dirigente sportivo con quelli specifici di umanità e ascolto non sempre presenti nel nostro mondo. Ci mancherà moltissimo”.

A Carlo, Carolina, Giorgia e a tutta la famiglia giungano le sincere condoglianze della famiglia ferriniana.”