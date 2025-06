Auto d’epoca da sogno in passerella a Villacidro per l’evento “Vintage”

organizzato da “Marotto Sound” tra l’ entusiasmo del pubblico accorso

numeroso per l’occasione.

E’ stato un autentico salto indietro nel tempo quello che i visitatori

hanno compiuto domenica 8 giugno a Villacidro, in occasione del raduno

di auto d’epoca, ammirando autentici gioielli che hanno fatto la storia

dell’automobilismo storico internazionale.

Il vasto pubblico ha potuto così ammirare, tra le altre, le bellissime

auto presentate dal “Gruppo Old Cars Friends”, come la stupenda Lancia

Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938, vincitrice del Concorso

d’Eleganza per automobili d’epoca, che si è tenuto nel mese di giugno

2024 nella Corte di Palazzo Doglio a Cagliari, premiata inoltre al

Concorso d’Eleganza tenutosi a Montecatini nel mese di settembre dello

stesso anno.

Grande interesse ha suscitato altresì la bellissima Alfa Romeo

Giulietta Spider del 1959, dal fascino assolutamente iconico ed

intramontabile.

Non sono mancate le autovetture degli anni 50 come la Fiat 500 C

“Topolino” del 1950 e la Fiat 1100 103 A del 1955, nota anche come

“Bauletto”, ammiratissime ed impeccabii.

Stupende inoltre le auto d’epoca di casa Lancia, come la splendida

Lancia Flavia Coupe’ del 1967, l’elegante Lancia 2000 del 1973 e le

sportive Fulvia Coupe’ Rallye del 1967 e Fulvia Coupe’ del 1975.

Di grande fascino anche le autovetture Alfa Romeo, come la bellissima

Spider 1.3 Junior del 1975, la Nuova Giulia Super 1.3 del 1977 e l’Alfa

75.

Presenti anche le iconiche bicilindriche Citroen, con due esemplari di

“2 Cv Special” rispettivamente del 1983 e del 1985, una 2 Cv Charleston

del 1980 ed una Cv Charleston “Bigrigia” del 1986.

Tantissime le autovetture che hanno partecipato alla rassegna

villacidrese, tra cui una rarissima “Ferves Ranger” del 1967, una

strepitosa Renault Dauphine R 1090 del 1960, una introvabile Opel Rekord

C del 1970, una ricercatissima Bmw 2002 T II del 1974 ed ancora alcuni

esemplari di Autobianchi A 112, Volkswagen Maggiolino, Fiat 500

Giardiniera, Fiat Ritmo, Porsche, Lancia Fulvia 2c, Fiat Barchetta di

colore rosso, Renault Supercinque, “Muscle Cars americane” e numerosi

esemplari delle intramontabili Fiat 500.

Interessantissime anche le auto degli anni 80, tra cui due Mercedes 190

rispettivamente del 1987 e 1990, una Mini Cooper del 1995, una Fiat

Barchetta del 2001 ed una stupenda Jaguar S-Type del 2004.

Ha suscitato notevole interesse anche una originalissima “Hudson essex

super six” del 1925, appartenuta ad un’ambasciata diplomatica del

sudamerica ed un’altra autovettura di fine anni 20.

Presenti anche i motoveicoli d’epoca ed alcui esemplari delle

immancabili Harley Davidson.

Il programma previsto da “Marotto Sound” ha visto la consegna di una

speciale medaglia ricordo dell’evento a tutti gli equipaggi

partecipanti, nonchè l’intrattenimento con lo Speaker Mirko Piras

durante l’intero svolgimento della manifestazione ed ancora, gli scatti

fotografici per le autovetture partecipanti, a cura di Vincenzo Spiga,

con la modella Vanessa.

Un pranzo conviviale ha fatto da preludio, nel pomeriggio, alla

valutazione delle auto ed alle premiazioni delle stesse, nelle varie

categorie previste.

Notevole è stato l’impegno profuso dagli organizzatori che hanno

consentito lo svolgimento dell’evento in modo impeccabile ed ordinato,

consentendo a tutti di trascorrere una giornata all’insegna della

passione per il motorismo storico e del sano divertimento, che ha

coinvolto sia gli appassionati che un pubblico di tutte le età.

Una giornata assolutamente da ricordare.