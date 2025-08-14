Cagliari, il mondo del volontariato a favore degli animali in lutto: addio a Elisabetta Peru, sostenitrice di tante battaglie per i quattro zampe meno fortunati. A ricordare la donna è Caterina Uccheddu, rifugio di Gonnosfanadiga: “Ci ha lasciato una meravigliosa Amica che da sempre come un angelo silenziosamente ci stava accanto sorreggendo i nostri passi, piangendo e gioendo con Noi in tutte le situazioni e incoraggiandoci con il suo dolcissimo sorriso nei momenti di sconforto.

I nostri cani erano i suoi nipotini.

Mi lascia anche una grande amica

Una di quelle che la vita ti fa incontrare per affrontare insieme il cammino.

Tengo il suo sorriso e le sue dolci parole strette nel cuore e mi consolo pensando che non ci ha lasciato si è solo spostata ne mio cuore è lì continuerà a vivere sempre”.

Tanto il bene che ha seminato come confermano i tanti messaggi dedicati a lei in queste ore: “Grazie di tutto quello che hai fatto, sei stata un angelo e un esempio per tutti”.