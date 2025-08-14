Maxi grandinata a Tonara, strade e giardini si tingono di bianco: un pomeriggio estivo che, all’improvviso, diventa autunnale. Lampi, tuoni e improvvisamente dal cielo cadono intensamente chicchi di ghiaccio: fenomeni sempre più frequenti che trasformano il clima in pochi minuti.

L’allerta meteo è stata emanata dagli esperti che preannunciavano eventi atmosferici di forte intensità ma localizzati. E così è stato: mentre il cagliaritano e il sud Sardegna in generale boccheggiano, nel bellissimo territorio barbaricino invece si fanno i conti con la pioggia e la grandine. Le immagini, pubblicate sui social da una cittadina, sono abbastanza eloquenti: aiuole bianche, ricoperte dalla grandine che, inesorabilmente, preannuncia l’inizio della fine di questa calda e lunga estate.