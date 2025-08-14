Scatta, quindi, la solidarietà, quella che scalda il cuore e che ha permesso alla donna di constatare che nel momento di difficoltà non è stata lasciata da sola. “Ero disperata, ho sperato sino all’ultimo che mi venisse comunque restituito ma non è stato così.

Spero a questo punto che chi l’abbia trovato avesse veramente bisogno per giustificare questo gesto”. La donna ringrazia chi l’ha aiutata, amici e non, al fine di sostenela e recuperare la somma persa.

Assemini, mamma di tre bimbi perde il portafoglio con lo stipendio appena prelevato ma i suoi concittadini non la lasciano da sola: in due giorni hanno donato oltre 700 euro a favore della famiglia. Mille euro, precisamente, erano custoditi nel borsello perso, forse, in via Cagliari: l’intero stipendio appena prelevato. La disperazione della donna è stata tanta, invano le sue amiche hanno chiesto la cortesia di restituirlo oppure di portarlo in caserma, ma così non è stato.