Dopo un attento intervento di riqualificazione avviato nell’aprile scorso, il Liceo classico G.M. Dettori di Cagliari è pronto a celebrare i suoi 160 anni di storia con l’inaugurazione della rinnovata aula magna Antonio Gramsci. L’evento, fissato per giovedì 13 novembre a partire dalle 9, testimonia la scommessa istituzionale sulla cultura e sulla valorizzazione del patrimonio storico cittadino, e vedrà la partecipazione importanti figure istituzionali, tra cui un rappresentante dell’amministrazione comunale cagliaritana e della Città Metropolitana di Cagliari, e l’assessora regionale alla Pubblica istruzione e Cultura, Ilaria Portas. Il progetto, curato dallo Studio Dmc_architetti, con il fondamentale contributo dei tecnici della Città Metropolitana, ha restituito alla comunità scolastica e alla città uno spazio che coniuga memoria, piena accessibilità e tecnologia d’avanguardia. L’obiettivo principale nel progetto di valorizzazione è stato quello di coniugare tradizione e contemporaneità: rendere l’aula magna un ambiente funzionale, accessibile e tecnologicamente aggiornato, capace di accogliere fino a 350 persone. La filosofia progettuale ha mirato a salvaguardare gli elementi storici, come la parete bordeaux d’ingresso, affiancandoli a soluzioni moderne. Tra gli interventi principali spiccano l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’inserimento di sedute fisse e la realizzazione di un palco polifunzionale, pensato per ospitare eventi diversi: dalle cerimonie istituzionali, agli spettacoli teatrali e musicali. La scelta dei materiali – legno di rovere e resina – e la perfetta integrazione dei nuovi impianti audio, video e di illuminazione assicurano flessibilità d’uso, risparmio energetico e un’armoniosa percezione dello spazio. Il risultato è un ambiente rinnovato, ma fedele alla sua configurazione originaria: un simbolo di appartenenza e apertura, pronto a essere punto di riferimento per l’educazione, l’arte e la comunità. «L’aula magna, con la sua nuova veste, torna a essere il cuore pulsante del Dettori. Non è solo una struttura, ma il simbolo di un’appartenenza che si proietta nel futuro» ha dichiarato la dirigente scolastica, Monica Ruggiu. «Vogliamo che sia un luogo di confronto e di crescita, dove i nostri studenti possano coltivare la curiosità, la critica e la libertà di pensiero, in continuità con la grande tradizione del nostro liceo, da 160 anni punto di riferimento per la diffusione del sapere classico e per la costruzione di una cittadinanza consapevole e attiva».

Il valore etico e profondo dell’architettura come strumento di restituzione di significato emerge nelle parole della progettista Teresa De Montìs, titolare dello Studio Dmc_architetti ed ex alunna del liceo, che ha guidato l’intervento:«Ho provato una grande gioia nel salvaguardare e far rivivere un luogo a me familiare, in cui non vedo solo muri, scale, corridoi, ma riscopro, nella memoria, volti, voci, risate. Sentirsi utili, poter restituire bellezza e significato, è un privilegio immenso. Riportare alla luce ciò che il tempo ha nascosto, aggiungere senza cancellare, riparare senza fingere che nulla sia accaduto: questo, in sintesi, è lo spirito dell’intero intervento». L’inaugurazione non rappresenta dunque solo la fine di un cantiere, ma un momento di rinascita culturale, che offre un nuovo punto di riferimento per l’educazione, l’arte e la comunità cittadina.

IL PROGRAMMA

Ore 9:00 Accoglienza dei partecipanti e apertura dei lavori

INTERVENTI

Monica Ruggiu, dirigente scolastica del Liceo Dettori

Rappresentante del Comune di Cagliari e della Città metropolitana

Teresa De Montis, architetta progettista dei lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna

Andrea Loi, dirigente settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Città Metropolitana di Cagliari

Francesco Feliziani, direttore generale dell’U.S.R. Sardegna

Ilaria Portas, assessore alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma Sardegna

Andrea Dettori, capo di gabinetto dell’assessora alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Giovanni Fresu, docente di Scienze politiche e sociali all’università di Cagliari

Angela Serio, docente Liceo Dettori

Lucas Raggio e Raffaele Dessì, rappresentanti degli studenti