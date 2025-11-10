Nella giornata di oggi l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, insieme ai consiglieri regionali Antonio Solinas, Alessandro Solinas ed Emanuele Cera, ha effettuato un sopralluogo nelle campagne dell’Oristanese colpite dalla tromba d’aria che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni alle aziende agricole, in particolare nei territori di San Nicolò d’Arcidano, Terralba e dei comuni limitrofi.

Al sopralluogo ha partecipato anche il presidente provinciale di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias, che ha illustrato la situazione critica delle aziende colpite, molte delle quali hanno subito la distruzione di serre, impianti e coltivazioni.

“Abbiamo voluto essere presenti per constatare direttamente l’entità dei danni e ascoltare le difficoltà degli agricoltori – sottolinea l’assessore Gianfranco Satta – La Regione è già al lavoro per fornire risposte rapide e concrete alle imprese agricole, attraverso una ricognizione immediata dei danni e l’attivazione di interventi di sostegno e ripristino.”

Il sopralluogo conferma la volontà della Regione Sardegna di dare risposte tempestive e misure efficaci per sostenere le aziende agricole colpite e rafforzare la capacità del settore di affrontare gli effetti sempre più frequenti degli eventi climatici estremi.