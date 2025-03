Cantiere al via per le nuove condotte di via Roma a Selargius. Sono iniziati oggi i nuovi lavori di efficientamento delle reti idriche del terzo più grande centro dell’area metropolitana. L’intervento ricopre un’importanza strategica nella distribuzione dell’intero abitato sia per quanto concerne l’ottimizzazione dello schema idrico cittadino e sia per la lotta alla dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso deli ultimi anni, ad un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo passando da un fabbisogno di circa 200 litri del 2018 agli attuali 105 – 110 litri al secondo.

Il progetto. Lo studio delle opere e la loro importanza sono stati effettuati dai tecnici del Distretto 1 del settore Distribuzione di Abbanoa. Sono state individuate le varie problematiche che hanno causato frequenti disservizi all’utenza e pianificati gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento nelle varie zone dell’abitato. Proprio l’intervento avviato oggi completa il pacchetto di sostituzione delle infrastrutture più vecchie e disperdenti che è stato portato avanti negli ultimi anni con diversi appalti.

Accordo col Comune. Nel dettaglio, il nuovo cantiere porterà alla realizzazione di due nuove condotte in ghisa sferoidale del diametro di 150 millimetri lungo via Roma. In origine l’intervento avrebbe dovuto riguardare il tratto tra gli incroci di via San Martino e di via San Salvatore. Come proposto dal Comune, il tratto interessato è stato esteso fino all’incrocio con via Sant’Antonio. Complessivamente sarà posato un chilometro di nuove condotte. Al fine di ottimizzare il cantiere si opererà di concerto con il Comune che nel medesimo tratto eseguirà un’importante opera di riqualificazione urbana con il rifacimento della pavimentazione stradale in una delle vie più importanti anche dal punto di vista della quantità di traffico di passaggio. L’intervento, su specifica richiesta dell’amministrazione locale, non riguarderà i marciapiedi in granito che saranno preservati.

Verifiche sulle fognature. È inoltre prevista la verifica delle reti fognarie e di quelle meteoriche finalizzata a scongiurare i problemi di tracimazioni durante forti precipitazioni mediante il miglioramento della separazione tra delle tubature destinate ai reflui fognari da quelle destinate al deflusso delle acque piovane.