Cagliari, il mercato transennato: “Noi, ghettizzati dal Comune già prima del trasferimento: in tanti rischiamo di chiudere”. Tensione nella zona del mercato di San Benedetto: protestano i commercianti che vedono una enorme zona transennata ben prima che dentro il mercato parta la ristrutturazione. “I parcheggi che non vedremo mai più, cancellati dal nuovo progetto, sono già off limits: il quartiere soffoca senza posti auto e noi, poveri negozianti che vivevano anche grazie al mercato, dovremo fare i salti mortali per non abbassare le saracinesche. Non si era detto che il restyling sarebbe cominciato subito, il giorno dopo la chiusura? Chissà quanto dovremo attendere”.

Una situazione che nei giorni scorsi Casteddu Online aveva già documentato nel video di Michele Fiore, che riproponiamo anche in questo servizio. I residenti si chiedono perchè tanta fretta nel sbarrare subito tutto, i negozianti insistono: “Ma davvero i lavori nel mercato non si potevano realizzare a lotti, lasciando aperta almeno una parte come si fece in passato? Qui una intera area diventerà fantasma per almeno due anni”. Intanto sono iniziati i lavori di smontaggio e trasferimento dei box nel nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari: qualcosa si muove, aspettando l’apertura con tutti gli operatori al momento fermi al palo e i clienti senza servizi.