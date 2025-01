Cagliari, il marciapiede di via Calata dei Trinitari invaso dalla sterpaglia, obbligando i passanti a camminare sulla carreggiata trafficata dalle automobili, l’appello di una residente, Luisa Diana: “Il comune di Cagliari risolva quanto prima questa situazione”.

A Cagliari, in Via Calata dei Trinitari, nella parte sinistra verso il ponte in direzione Fiera, la sterpaglia occupa l’intero marciapiede, obbligando così i passanti a dover scendere dal gradino e camminare, anche se per un breve tratto, sulla carreggiata costantemente trafficata dalle automobili che sfrecciano a tutta velocità. E’ l’appello della signora Luisa Diana, 86 anni che si trova quotidianamente ad affrontare dei rischi nel raggiungere la palestra dove fa attività, spiegando: “La zona è frequentata da tante anziane donne che come me, si recano quotidianamente alla Rari Nantes per prendere parte ai corsi di ginnastica”, “Percorrere quel tratto di strada è un pericolo costante”. La situazione di pericolo a cui i pedoni sono esposti perdura da tanto tempo, “Il marciapiede è appena visibile, ingombrato da sterpaglie tra cui una pianta di oleandro”, “Per chi come me ha una certa età è un disagio non indifferente, considerate le condizioni di ridotta mobilità degli anziani”. In data odierna è stata inoltre presentata una segnalazione al comune, affinchè possa operare tempestivamente verso la risoluzione del problema, evitando così i frequenti incidenti che spesso si consumano sulle strade, causati per lo più dalla scarsa manutenzione delle stesse. Luisa Diana, confidando nel prezioso aiuto delle istituzioni conclude: “Il Comune di Cagliari risolva quanto prima questa situazione”.