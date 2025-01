Spunta una nuova clamorosa ipotesi negli indagini, riportata nei dettagli dal nostro giornale partner Quotidiano.net. C’è un legame tra la scomparsa di Giacomo Solinas e quella di Michael Frison, spariti in Sardegna tra il luglio 2023 e lo stesso mese dell’anno successivo? Attenzione alle correlazioni. Le mamme, Lidia Pistis e Cristina Pittalis, cercano di capirlo. Si parlano, si scambiano le informazioni. Provano a cercare una soluzione al mistero, la traccia potrebbe essere quella di una setta?

Un passo indietro per capire, come ricorda Quotidiano.net: “Giacomo Giacomo Solinas è scomparso da Gonnesa la mattina dell’8 luglio 2023. I suoi ultimi spostamenti vengono ripresi dalle telecamere, è vestito di nero, si allontana con un borsone e uno zaino, fa un caldo torrido, lui è vestito di nero. Il primo verrà poi ritrovato nelle campagne, tra i rovi, lo zaino invece no. Ai genitori aveva raccontato di aver trovato lavoro come stagionale in Costa Smeralda. Anche se quando la mamma gli aveva chiesto il nome della località, non era stato in grado di rispondere. Il telefonino verrà spento dopo una telefonata di pochi secondi. Con chi ha parlato Giacomo? Anche: è stato lui a chiamare oppure ha ricevuto la telefonata?

Le ricerche per allontanamento volontario hanno impiegato anche squadre di soccorso in una zona affollata di pozzi profondissimi e miniere abbandonate. Vicino c’è una diga dove, ha scoperto la sorella, Giacomo era andato più di una volta.

La mamma di Giacomo elenca suggestioni che potrebbero portare a collegamenti con la sparizione di Michael Frison. “Intanto lo stesso mese, luglio – elenca. Anche Giacomo è sparito in mezzo alla campagna, sotto un sole cocente, senza soldi, mi ha accreditato 4mila euro, tutto quello che aveva, sul conto corrente. Aveva lavorato per due anni e mezzo come cameriere in Inghilterra, il paese di Michael. Ed è stata proprio Cristina a ricordarsi di lui, a ricollegare le due scomparse, a chiamarci. Giacomo era diretto in Gallura, dove è scomparso Michael. Aveva attraversato un momento di depressione, ma era riuscito a riprendersi”.

