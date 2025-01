Sestu – Non solo botti e fuochi d’artificio, anche lanterne cinesi nel cielo a mezzanotte: una è caduta sul tetto di una casa. “Poteva finire ovunque e causare un incendio”.

Una usanza che ha preso piede anche il Sardegna quella delle lanterne volanti che vengono accese e rilasciate come buon auspicio. Una pratica che potrebbe rivelarsi pericolosa, però, una serie di coincidenze potrebbe innescare la miccia per un incendio in boschi o giardini. Per fortuna questa è atterrata nella copertura di una casa, sulle tegole, senza provocare conseguenze, “ma invito alla riflessione: ci sono modi meno pericolosi per festeggiare, il fuoco lasciatelo nei camini” spiega un cittadino.