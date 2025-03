Cagliari, il maniaco di Mulinu Becciu ancora in azione: “E’ scappato col passamontagna scavalcando la recinzione”. Ancora una segnalazione di una donna, la vicenda sta diventando grottesca: le segnalazioni si susseguono e nessuno riesce a identificare un personaggio diventato un caso nazionale a canale 5. Ecco il racconto spaventato di una donna questa notte: “Stasera verso le 21,30 mio marito ha inseguito un ragazzo con passamontagna sul viso, e scappato da via Giotto a via Dessi Deliperi arrivato dietro l’edicola ha scavalcato la recinzione del palazzo e si è volatilizzato attenzione che il bastardo è in giro”, si legge nelle pagine Fb di Mulinu Becciu.