Cagliari, il Luchia di Claudio Ara non sarà smantellato: il Tar sospende la demolizione ordinata dal Comune

Vittoria, temporanea, per la titolare della concessione di viale Buoncammino, Luisella Lai. Per i giudici, lo smantellamento immediato comporterebbe “danni immediati”. E così, di rimbalzo, nonostante la titolare sostenga di non avere responsabilità per multe non pagate e autorizzazioni mancanti, gran parte dell’estate 2024 è salva. Prossima udienza il 4 settembre