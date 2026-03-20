Cagliari, il grande raduno per la fine del ramadan: “Eid Mubarak a tutte le cittadine e i cittadini di fede musulmana che vivono a Cagliari”. Si sono ritrovati nel campo da basket della parrocchia di Sant’Eulalia questa mattina, legati dalla grande fede musulmana che oggi sancisce “un momento di festa, condivisione e speranza ed è anche un’occasione per riconoscere il valore del dialogo, del rispetto reciproco e della convivenza che arricchiscono la nostra comunità”.

L’assessore Matteo Lecis Cocco-Ortu era presente all’evento e pubblicamente ha espresso: “Che questa giornata porti serenità nelle famiglie e sia un messaggio di pace. Grazie a Matteo Massa che ha portato i saluti della città e ad Aldo Pintor che con la sua azione quotidiana ci ricorda l’importanza di rafforzare i legami di solidarietà nella nostra città”.

Aldo Pintor: “Girando ora per la Marina, il quartiere ha un atmosfera molto festosa con tanti abiti colorati. La festa di Ramadan ormai è entrata nella storia cagliaritana e i cagliaritani stanno imparando a accettare anche tradizioni nuove che arricchiscono la nostra città. Gli sguardi ostili sono sempre meno”.