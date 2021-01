Cagliari, il gran ballo dei mastelli del secco: “Addio bidoni condominiali, guardate il caos scelto da Truzzu”

Cagliari, il gran ballo dei mastelli del secco: “Addio bidoni condominiali, ed ecco il caos”. Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd, non ci sta: “La grande trovata della nuova amministrazione di Cagliari.

Si mettono in strada mastelli singoli al posto dei mastelli condominiali. Invece di fare i controlli e perseguire gli Evasori-Elusori per recuperare 10 milioni di euro, si creano ulteriori problemi ai cittadini che sempre si sono impegnati a fare la raccolta differenziata. Si preferisce non rispettare il capitolato che prevede la pesatura dei mastelli, meno produci meno paghi…Spero che queste immagini facciano riflettere i decisori…”, ed ecco le immagini scattate in città.