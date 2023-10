Cagliari, il fuoco e la paura a Mulinu Becciu: “Abitanti volontari in campo per salvare la vita ai residenti”. La denuncia in un esposto del Comitato No Diossina: “Scriviamo per segnalare un grave incidente avvenuto ieri nella zona di Mulinu Becciu a Cagliari. Da alcuni giorni le vie Crespellani, Bernini, Caravaggio, Tiepolo (e altre) del quartiere Mulinnu Becciu a Cagliari nell’approssimarsi della notte sono state investite da fumi neri e maleodoranti. Durante la notte del 5 segnalo che dei volontari abitanti del quartiere anche a rischio della propria incolumità sono sopraggiunti durante un incendio che ha avuto ripercussioni molto negative sull’intero quartiere. Vorrei fornire informazioni dettagliate sull’incidente al fine di garantire una risposta appropriata da parte delle autorità competenti.

Dal 2 di ottobre a oggi nella zona compresa tra la motorizzazione civile, la s.s. 554 e l’hotel Holiday Inn la zona è invasa da fumi male odoranti e che un incendio iniziato il 5 notte e ancora fumante ieri ha bruciato diverse tonnellate di rifiuti, probabilmente pneumatici, causando una vasta dispersione di diossina nell’area circostante. Verso le ore 21 è stato segnalato al numero di emergenza 112 e verso le 21:45 sono intervenuti i VVF. Gli incendi del 5 e dei giorni scorsi hanno creato una situazione di emergenza che richiede interventi immediati per mitigare i danni all’ambiente e alla salute pubblica”, concludono a nome del comitato Antonio Guerrieri e Roberto Ricciu.