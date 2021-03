Cagliari, il dramma dei pescatori di Sant’Elia: “Barche arenate al porticciolo, non possiamo lavorare”

Porticciolo di Sant’Elia, il fondo si è abbassato e per i pescatori è un dramma. A Radio CASTEDDU, William Sanna, pescatore: “Non riusciamo più a togliere le barche dalla tanta sabbia che si è depositata. Non c’è più il fondo. Bisognerebbe intervenire con un qualcosa, magari una draga e togliere la sabbia perché non possiamo lavorare e noi abbiamo bisogno di andare in mare altrimenti non mangiamo.

Questo problema è presente già da circa un mese e con l’ultima mareggiata si è riempito di sabbia ulteriormente. Le barche sono bloccate, le dobbiamo spingere e non è semplice. Ci avevano promesso un nuovo porticciolo, lavoreremo più comodamente con quello, torneremo quasi rinascere. Vorremmo chiedere un aiuto soprattutto al sindaco di Cagliari, se può fare qualcosa di concreto perché se noi non andiamo in mare a pescare non mangiamo”.

Risentite qui l’intervista a William Sanna di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

