Serramanna, Federico in lacrime a Radio Casteddu: “La mia casa è andata a fuoco. Aiutatemi”

Serramanna – Federico in lacrime lancia un appello a Radio CASTEDDU: “La mia casa è andata a fuoco, se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti. Aiutatemi, sono disperato”.

Federico Cireddu, 35 anni, e la sua compagna Agostina Caddeo, di quarantadue, serramanesi, si sarebbero dovuti trasferire nella loro abitazione in via Serrenti ma un incendio ha distrutto sogni e i tanti sacrifici della coppia. L’abitazione ora è inagibile “è crollato tutto, all’interno avevamo già messo l’arredamento e la mia compagna aveva portato tutti i suoi vestiti”.

Non è rimasto nulla, anche i muri sono crollati. La casa era vecchia ma “con tanti sacrifici l’avevamo adattata per vivere. Le pareti erano state rinforzate ma sono crollate. Abbiamo sporto denuncia ma a oggi non sappiamo ancora nulla riguardo le origini del rogo. Si suppone che sia di origini dolose. Chi ha visto qualcosa, mi contatti, il mio terreno si trova tra Serramanna e Serrenti. Io seguo un gregge di pecore, il lavoro non va molto bene e ora ci ritroviamo senza nulla”.

Federico chiede inoltre un aiuto a chi volesse e potesse aiutarlo.

Questo è il suo numero di telefono: 3920362020

Risentite qui l’intervista a Federico Cireddu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

