Cagliari, il cuore incredibile rossoblù: 3-3 col Milan, straordinaria doppietta di Zappa ed esplode di gioia lo stadio. Un Zappa in versione goleador, la doppia Z con Zortea, una prova di grande carattere della squadra di Nicola che conquista un prezioso pareggio facendo a fette la difesa rossonera. Un grandissimo Augello, una difesa ancora da rivedere ma il Cagliari c’è ed è pronto a lottare sino alla fine per la salvezza. Una partita bellissima con sei gol e tante occasioni, col Cagliari che ha messo in durissima difficoltà la formazione di Fonseca, apparsa davvero vulnerabile nel reparto arretrato. Il vantaggio di Zorte, poi la doppietta di uno scatenato Leao a riempire di paura la Unipol Domus,. Ben due gol annullati al Cagliari, uno a Piccoli e il secondo a Viola per un tocco quasi impercettibile su un diagonale di Zappa che sarebbe entrato in porta lo stesso. Zappa ha dunque sfiorato una clamorosa tripletta.

Nel finale Nicola sotto di un gol ha giocato davvero il tutto per tutto, mettendo in campo anche Lapadula e Pavoletti insieme a Gaetano. Forcing che alla fine ha funzionato arrivando alla rete del pareggio, un tiroo al volo semplicemente pazzesco di Zappa che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. E’ un pareggio che muove la classifica prima della sosta, un punto d’oro soprattutto per il morale della squadra che era reduce da diverse sconfitte. Il Cagliari, adesso, respira e tra due settimane incontrerà il Genoa a Marassi prima della sfida casalinga con il Verona.