A Uta ecco la nuova ambulanza con una dedica speciale: “Sandra, sarai sempre con noi: non ti dimenticheremo mai”. Oggi, è stata inaugurata la nuova unità mobile di soccorso del 118 a Uta. “La particolarità? Presenta una frase in memoria della nostra cara Sandra Lucchesu, deceduta poco tempo fa”. Grande soddisfazione ha espresso la Presidente dell’associazione Soccorso Uta, Simona Marongiu. “Siamo affiliati ad A.N.A.S (Associazione Nazionale di Azione Sociale), inoltre, la nostra associazione è stata fondata nel 2011, ma facciamo 118 dal 2013 e io sono Presidente dal 2020”. L’associazione soccorso Uta si occupa oltre che delle emergenze, anche del trasporto di persone disabili e anziane, e sono sempre operativi nelle feste e nelle processioni paesane. “Disponiamo anche di un’importante postazione notturna con infermiera a bordo, per garantire il miglior aiuto. Per me è stato emozionante e importante dedicare questo mezzo alla mia cara madrina”. Ricordando quanto sia fondamentale e indispensabile avere unità mobili di soccorso per fornire i migliori servizi di assistenza sanitaria.