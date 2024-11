Su Planu infestata dai topi, zero interventi: avvistati anche al parco dei bambini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Camminano indisturbati sui marciapiedi, attraversano le strade, percorrono i muretti delle villette a schiera della zona intrufolandosi nei giardini e sono stati avvistati anche al parco giochi dei bambini. I topi infestano Su Planu, quartiere selargino: il fatto che disti una decina di chilometri da Selargius e che sia di fatto dentro Cagliari, non giustifica certo l’abbandono a cui da anni è lasciato.

Una trascuratezza che ha portato Su Planu a perdere lo splendore di un tempo. Marciapiedi dissestati, arredi urbani inesistenti o vandalizzati, sporcizia e ora anche i topi. Per non parlare dello squallore in cui è precipitato il parco giochi dei bimbi, un tempo fiore all’occhiello del quartiere per le tante famiglie che ci vivono. Di disinfestazione, al momento, nemmeno l’ombra, del sindaco Gigi Concu neanche: finita la campagna elettorale, Su Planu – che conta un bacino di voti di circa diecimila persone – è precipitato nell’abbandono totale.