Il cimitero di San Michele in ostaggio delle zanzare: avventori in fuga, “serve la disinfestazione”. Molteplici segnalazioni dalla casa dei defunti, chi porta un fiore ai propri cari deve fare i conti con l’esercito affamato degli insetti volanti. Sono ovunque, a dire la verità, pungono appena avvertono la presenza di qualcuno e tutte insieme: sono tantissime, e nemmeno la luce del sole caccia via i fastidiosi disturbatori con le ali che riducono le tempistiche della visita da parte di amici e parenti a chi in terra non c’è più. E nemmeno i repellenti sembrano essere efficaci: nulla temono le zanzare e si attaccano alla pelle creando fastidio, bruciore e prurito.

Una emergenza da non sottovalutare: la West Nile si è diffusa anche in Sardegna e le conseguenze del virus possono essere anche letali.

Le richieste: “Servirebbe una disinfestazione”. Si auspica, inoltre, che con l’arrivo del freddo, pare imminente, il fenomeno, quantomeno, si riduca. Intanto si combatte contro gli insetti infestanti a suon di manate per cercare di essere punti il meno possibile.