Un’astensione che non suona come un rifiuto, ma come un richiamo alla concretezza. Il gruppo consiliare di centrodestra a Cagliari ha scelto di non votare contro la variazione di bilancio 2025-2027, pur sottolineando “la mancanza di risposte su temi fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini”, dalla sicurezza all’edilizia scolastica, dai ristori economici alla trasparenza sulla tassa di soggiorno.

“La nostra astensione per senso di responsabilità verso la città. Nel corso del Consiglio comunale dedicato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla variazione del bilancio di previsione 2025-2027, ci siamo astenuti in modo responsabile, pur condividendo la necessità di garantire la tenuta dei conti dell’Ente. La nostra astensione non è stata un gesto di opposizione pregiudiziale, ma una scelta politica chiara: molte delle questioni più urgenti che riguardano la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini di Cagliari restano ancora senza risposta. Come gruppo di opposizione responsabile abbiamo presentato una serie di emendamenti puntuali su temi fondamentali: Sicurezza urbana e del territorio, Scuole e asili, con particolare attenzione alle strutture fatiscenti e alla carenza di spazi, Illuminazione pubblica, spesso insufficiente o assente in molte zone, Riqualificazione delle strade, incluse quelle non urbanizzate, Riqualificazione e valorizzazione dei campi sportivi, che rappresentano un presidio sociale e un’opportunità educativa per i giovani, Ristori per le attività produttive, ancora in sofferenza per gli effetti della crisi economica e dell’inflazione, Maggiore trasparenza e progettualità sull’utilizzo della tassa di soggiorno, affinché venga realmente impiegata per valorizzare l’offerta turistica e sostenere eventi, cultura e servizi. Su questi temi, la precedente amministrazione di centrodestra aveva già investito risorse importanti, in particolare per potenziare l’illuminazione pubblica e migliorare la sicurezza stradale in molti quartieri della città. È fondamentale che questi interventi non vengano interrotti, ma anzi rafforzati, con un impegno continuativo e concreto da parte dell’attuale Giunta. Il Sindaco, durante i lavori d’Aula, ha assunto impegni precisi su questi argomenti, riconoscendone la centralità. Un emendamento contenente tutte queste priorità è stato approvato, a testimonianza del fatto che il nostro contributo, pur dall’opposizione, è stato determinante per portare l’attenzione su problemi reali. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà, vigilanza e spirito costruttivo, affinché gli impegni assunti non restino promesse, ma si traducano in atti e interventi concreti a beneficio dell’intera comunità”, concludono.