Attimi di paura nel primo pomeriggio al largo dell’Asinara, dove un peschereccio è colato a picco a circa 26 miglia da Porto Torres. A bordo c’erano tre persone: tutti salvi grazie al pronto intervento della guardia costiera che ha richiesto l’intervento di un secondo peschereccio che si trovava nelle vicinanze, facendo convergere anche una motovedetta sul punto dell’emergenza. I tre naufraghi sono stati dapprima soccorsi dal natante dirottato e successivamente trasbordati sull’unità della Capitaneria, che li ha condotti in porto. Una volta rientrati a terra, il comandante è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Gli altri due membri dell’equipaggio, illesi, sono rimasti a disposizione dell’autorità marittima per contribuire alle indagini sulle cause dell’affondamento.