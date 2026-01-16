Si è spento a 89 anni Tony Dallara, una delle voci piu riconoscibili degli anni ‘50 e ‘60 della musica italiana.

All’anagrafe Antonio Lardera, Dallara inizia la sua carriera nel modo più casuale che si possa immaginare. L’artista infatti lavorava come fattorino all’etichetta discografica Music, fino a quando proprio il direttore dell’etichetta scopre il suo talento permettendogli di iniziare il suo percorso musicale. Da qui, il vero e proprio boom con Come prima, che gli valse – grazie al suo stile e potenza vocale-l’appellativo di urlatore.

Come dimenticare poi successi come Romantica, con la quale vinse il Festival di Sanremo del 1960, in coppia con Renato Rascel.

Simpatia e grande personalità lo hanno fatto amare da pubblico e colleghi. Dallara era originario di Campobasso e fu il padre Battista- corista alla Scala di Milano- a farlo immergere nel mondo meraviglioso della musica.