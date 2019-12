Cagliari, i vigili del fuoco rimuovono un copertone di 1200 kg dalle acque del Porto

Cagliari, messa in sicurezza dell’area interna del Porto a causa di un grosso copertone di 1200 Kg semi sommerso e pericoloso per la navigazione.

Le squadre del Nucleo Navale e del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento del porto di Cagliari sono intervenute questa mattina per la messa in sicurezza dell’area interna delle acque del porto, per la rimozione e il recupero di un grosso copertone del peso di 1200 kg.