Cagliari, autoscontro con le vetture in sosta: Ford colpisce quattro auto e si ribalta

Incidente stradale questa mattina in via Nicolodi.

Un 34enne residente fuori città che stava percorrendo la via alla guida di una Ford Focus, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e ha colpito una Fiat Panda in sosta alla sua destra, spingendola su una Volkswagen Polo in sosta alla sua sinistra. Successivamente l’auto si è ribaltata e ha colpito una Lancia Ypsilon, una Mitsubishi Colt in sosta alla sua sinistra e una Peugeot 107 in sosta alla sua destra.