Cagliari- I Lions Club celebrano la Brigata “Sassari”: dal Bastione di Saint Remy un omaggio ai “Dimonios” e un richiamo ai valori di solidarietà e impegno civico dei Lions.

Si è svolto a Cagliari, presso la suggestiva Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, capolavoro dell’architettura ottocentesca e luogo simbolo della città, il Convegno Commemorativo per il 110° anniversario della Brigata Sassari e della conquista della “Trincea delle Frasche”, promosso dal Comitato per i Rapporti con le Forze Armate e di Polizia del Distretto Lions Club 108L, dai Lions Club di Cagliari e dal Centro Studi sul Valore Militare. L’evento ha registrato un successo straordinario, con la partecipazione di autorità, associazioni e numerosi cittadini, segno tangibile di amicizia e collaborazione, grazie a una pianificazione accurata, relatori di qualità e alla capacità di coinvolgere il pubblico. La Brigata “Sassari”, nata nel 1915 come prima unità del Regio Esercito fondata su base regionale e composta da soldati sardi, si distinse nella Grande Guerra con il motto “Sa vida pro sa Patria” e con la conquista della “Trincea delle Frasche”, punto nevralgico del fronte carsico e simbolo della guerra di logoramento, dove i “Dimonios” mostrarono coraggio e tenacia in condizioni estreme. Storici, docenti e rappresentanti istituzionali hanno ripercorso il valore militare e culturale della Brigata, con momenti di ricordo, guidati da Mons. Ottavio Utzeri, e l’esibizione del Coro di Iglesias, che sotto la direzione del Maestro Stefano Pisano e la guida del Presidente Ugo Daniele Miscali, ha offerto una performance di altissimo livello. Gli organizzatori hanno sottolineato il parallelo tra i valori della Brigata e quelli dei Lions: coraggio, disciplina, spirito di corpo e rispetto delle Istituzioni, che si riflettono nell’impegno civico e nella solidarietà lionistica, rendendo il servizio dei Lions continuità della memoria e ponte tra generazioni.