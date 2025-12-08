I vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura all’interno di un terreno privato nelle campagne di Su Meriagu, a ridosso della Strada Statale 130, nel territorio di Decimomannu.

Sul posto è stata inviata una squadra proveniente dalla sede centrale di viale Marconi. Gli operatori, arrivati con un’autopompa, hanno domato le fiamme che avevano già avvolto completamente il veicolo, mettendo in sicurezza l’area circostante. Grazie alla rapidità dell’intervento è stato evitato che l’incendio si propagasse a una vicina struttura rurale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.