Incendi non stop in Sardegna, trema anche Castiadas: le fiamme divorano eucalipti e sterpaglie

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Castiadas – Un grave incendio minaccia il territorio, il sindaco Eugenio Murgioni: “La notte sarà lunga e difficile, ma confidiamo nel coraggio e nella determinazione di tutti coloro che stanno combattendo questo incendio. Insieme, possiamo vincere questa battaglia”. Canadair e un elicottero in azione, in fumo già tanti ettari di vegetazione. Le prime avvisaglie si sono verificate intorno alle 18:00 nella piana di Mallocu e, da allora, le fiamme hanno continuato a divampare senza sosta, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea e diverse varietà boschive. La situazione è drammatica e ha richiesto l’intervento straordinario di un Canadair e di un elicottero antincendio, oltre ai mezzi della protezione civile locale e all’aiuto di alcuni privati cittadini. “La risposta delle nostre forze è stata immediata e coraggiosa. La Guardia Forestale capitanata dal suo comandante Mauro Pisu, affiancata dai Vigili del Fuoco, dal personale di Forestas e del Comune di Castiadas, sta lavorando eroicamente per contenere l’incendio e proteggere il nostro inestimabile patrimonio ambientale. Inoltre, le fiamme si stanno avvicinando anche alle abitazioni di alcuni dei nostri concittadini” ha comunicato il sindaco. “È sconcertante e doloroso – prosegue Murgioni – vedere come la follia di pochi delinquenti possa mettere a repentaglio la nostra amata Sardegna e i suoi preziosi patrimoni naturali. Questi atti di irresponsabilità e cattiveria non solo danneggiano l’ambiente, ma colpiscono profondamente anche le nostre comunità, il nostro modo di vivere e l’economia locale”. I danni economici causati da tali incendi, infatti, sono ingenti: colpiscono attività agricole, turistiche e le infrastrutture del territorio, con ripercussioni a lungo termine sull’economia del territorio.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che stanno lottando per spegnere l’incendio. Il loro coraggio e la loro dedizione sono ammirevoli. Grazie alla Guardia Forestale, ai Vigili del Fuoco, alla protezione civile, ai volontari, ai privati cittadini e al personale del Comune di Castiadas per il loro impegno incessante e la loro straordinaria determinazione. Un plauso anche ai Carabinieri e alla Polizia Locale che hanno controllato il traffico nelle strade coinvolte”. Ringraziamenti doverosi verso chi si prodiga in questi casi e una condanna ferrea nei confronti di chi, invece, decide di ferire la terra. “Non possiamo più tollerare tali comportamenti. È necessario prendere provvedimenti severi contro questi individui che dimostrano di non avere alcun rispetto per la nostra terra. Dobbiamo unire le forze per proteggere e preservare il nostro territorio, affinché tragedie come questa non si ripetano. La Sardegna merita di essere difesa con ogni mezzo possibile e, insieme, possiamo fare la differenza”.