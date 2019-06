Cagliari, i bocciati illustri: tra loro Paolo Matta e il leghista del mega nuraghe al porto

L’esercito dei bocciati. Non ce l’hanno fatta. Tanti i nomi illustri tra i non eletti in consiglio comunale. Due di questi hanno lanciato proposte che hanno animato la campagna elettorale. Uno è il leghista Michele Poledrini, celebre per l’idea del mega nuraghe di 300 metri da costruire nel porto di Cagliari, l’altro è il consigliere comunale Federico Ibba, (Popolari per Cagliari), autore della proposta dell’acquario al padiglione Nervi.

Bocciati nel centrodestra anche i consiglieri comunali uscenti Lino Bistrussu, Fortza Paris, Monia Matta (Udc) e Nando Secchi (Psd’Az, ex assessore alle Politiche sociali nella giunta Zedda). No anche agli ex consiglieri comunali Paolo Casu (Cagliari Civica), Gennaro Fuoco, Fdi e Giorgio Cugusi (Riformatori).

Via libera degli elettori negato anche a Davide Marcello (ex presidente di Confesercenti Cagliari, Fortza Paris), a Emanuele Garzia (Confcommercio, Sardegna Forte) e a Roberto Sorcinelli (Forza Italia).

Nel centrosinistra bocciati quattro consiglieri comunali uscenti: Roberto Tramaloni, (Marzia Cilloccu per Cagliari), Alessio Alias e Filippo Petrucci (Campo Progressista) e Rosanna Mura (Pd). Niente seggio anche per l’ex assessore ai Lavori pubblici Maurizio Chesssa (Pd) e per il giornalista di Videolina Paolo Matta (Pd). Non entra nemmeno Angelo Cremone, candidato sindaco della lista Verdes per Cagliari, sconfitto da Truzzu e Ghirra