Capoterra, lavori sulla 195: senso unico alternato tra Maramura e Torre degli Ulivi

A partire da oggi, saranno in vigore limitazioni al traffico lungo le strade statali 131 “Carlo Felice” e 195 “Sulcitana”, nelle province di Oristano e Cagliari.

Solo nell’orario notturno tra le 23 e le 6 del mattino, scelto per evitare disagi alla circolazione, verrà istituito il senso unico alternato sulla statale 195, tra le località di Maramura e Torre degli Ulivi a seconda dell’avanzare del cantiere, per interventi sugli impianti di illuminazione da parte del comune di Capoterra. La conclusione dei lavori è prevista per il 30 luglio.

Per dar corso ai lavori di sistemazione e ampliamento della strada, rimarrà chiusa la carreggiata in direzione Sassari della “Carlo Felice”, tra il km 103,300 al km 109,835, nel territorio comunale di Bauladu. Il traffico verrà deviato lungo la carreggiata opposta (dir. Cagliari), allestita a doppio senso di marcia. Il provvedimento, avviato nell’ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza con risoluzione dei nodi critici sulla strada statale 131, sarà attivo nel tratto fino al 30 settembre.

Sassari-Olbia. Sono stati consegnati oggi all’impresa esecutrice i lavori di manutenzione sulle strade complanari del lotto 8 della Sassari Olbia, riguardanti l’asfaltatura di alcuni tratti delle stesse, oltre ad aver dato avvio alle procedure per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas sulla viabilità complanare sud, sempre relativo alle opere di completamento del lotto 8, danneggiato a seguito di un crollo per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013.

I lavori sia del nuovo ponte che delle opere di asfaltatura hanno un valore complessivo dioltre 10 milioni di euro. I comuni interessati dalle lavorazioni sono Olbia, Loiri Porto S. Paolo e Monti.

L’intervento, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la rimodulazione delle somme rimaste a disposizione per la costruzione della ‘Sassari Olbia’, si aggiunge a quelli già in corso per la realizzazione dell’intero itinerario.

Un ulteriore intervento, da appaltarsi successivamente per un importo previsto pari a oltre 5 milioni di euro, riguarderà i lavori impiantistici che prevedono l’installazione di pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico della velocità e videosorveglianza del traffico sull’intero itinerario.