Cagliari, guida un autocarro ma è senza patente dal 2017: 60enne di Sestu nei guai

Al volante di un autocarro ma senza patente dal 2017, per ordine del prefetto, a causa della “mancanza di requisiti morali”. Un sessantenne di Sestu, S.V. è stato pizzicato alla guida in via Ticca a Cagliari dagli agenti della polizia Locale, impegnati in un controllo di rito in una delle zone di ingresso in città. I poliziotti l’hanno fermato e, grazie a un controllo incrociato con i sistemi informatici in dotazione alla caserma di via Crespellani, hanno scoperto che l’uomo non aveva il titolo di guida.