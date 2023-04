Cagliari, guerra sullo smantellamento di Diabetologia e Centro autismo: “Lasciate i reparti al Brotzu”

Quartu? “No”. Altri eventuali posti, magari anche nella stessa città di Cagliari? “No”. È netta la presa di posizione dell’Usb sullo smantellamento di Diabetologia e Centro autismo: il primo sarà trasferito dal Brotzu in via Bizet a Quartu, grazie all’accordo tra il Comune e la stessa Asl. Destinazione Quartu o il Microcitemico per il secondo. Cinquemila diabetici e almeno il 70% di mamme e papà sardi che hanno figli autistici presto potrebbero essere costretti a macinare tanta strada in più per le cure. “Sono scelte scellerate che vanno boccate”, tuona Gianfranco Angioni dell’Usb Sanità che, in mattinata, ha protestato con una trentina di persone sotto le finestre degli uffici dell’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria: “C’è chi pensa magari a giochi di poltrone o nomine e incarichi. Chi gestirà la nuova Diabetologia? Noi non sappiamo nulla, siamo tenuti totalmente all’oscuro di tutto. Operatori e pazienti non sanno nulla”.

Angioni si scaglia contro l’assessore Doria: “Deve darci delle risposte, farci sapere quali sono le sue intenzioni”. E l’aria che tira, visti i progetti dell’Asl insieme allo stesso assessorato, è che la battaglia sullo smantellamento dei due reparti dal Brotzu andrà avanti ancora a lungo.