Cagliari, guerra alle affissioni abusive: rimossi 10 cartelloni pubblicitari non autorizzati

Via un’altra decina di cartelloni pubblicitari abusivi collocati in diversi punti della città: piazza Garibaldi, via Roma, viale Campioni d’Italia e lungo Saline. Venti le rimozioni in pochi giorni. Le spese saranno poste a carico dei responsabili degli abusi