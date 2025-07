I ventilatori non girano e i frigoriferi soffrono per la mancanza della corrente elettrica rischiando, così, di mandare in avaria il cibo conservato: da ore manca la corrente elettrica nella via del quartiere di Is Mirrionis, precisamente dall’una del mattino. “Ho fatto la segnalazione tramite la chiamata al numero verde di E-Distribuzione, spiegando che nella zona di Is Mirrionis, precisamente via La Nurra, siamo senza corrente elettrica. L’addetto mi ha spiegato che ancora nessuno aveva inoltrato la segnalazione e mi aprono il ticket di manutenzione. Alle 5, passate 3 ore e ancora senza corrente, richiamo e mi risponde un’addetta che mi riferisce che gli operatori sono a lavoro e che entro le 6:30 avrebbero risolto. Ma non è stato così. Siamo ancora senza corrente, al caldo. Adesso hanno montato un generatore, ma siamo sempre senza corrente” spiega un lettore di Casteddu Online. Un disagio non indifferente aggravato dal gran caldo senza tregua nemmeno durante le ore notturne e destinato a peggiorare durante le ore della giornata. Gli operatori sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica nelle zone interessate dal guasto.