Un forte boato ha scosso i residenti di una delle arterie più trafficate del paese, via Cagliari, ieri pomeriggio: diverse le persone accorse in strada per capire cosa fosse accaduto. Da quanto emerge, una donna ha perso il controllo del suo mezzo a causa di un malore e si è schiantata contro il muro di una abitazione. Immediati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha, successivamente, trasportato la donna in ospedale.