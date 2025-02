Durante gli scavi per i lavori sulle linee elettriche in via Giudice Mariano, l’impresa ha inavvertitamente danneggiato una condotta idrica. Lo stesso inconveniente è avvenuto nei giorni scorsi in via dei Donoratico. È in corso l’intervento di riparazione ed eliminazione della dispersione causata dalla rottura della tubatura. Fino al completamento dei lavori si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona tra via dei Donoratico e via dei Giudicati