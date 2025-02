E’ stato un incontro spontaneo di appassionati di auto storiche quello che si è tenuto domenica mattina nel piazzale antistante il parco delle ” Cascate di Sa Spendula ” a Villacidro.

Sin dalle primissime ore del mattino sono giunti da numerose località del Sud Sardegna per ammirare il suggestivo spettacolo offerto dalle rinomate “Cascate” e trascorrere una giornata all’insegna della natura e della passione per il motorismo storico.

Tantissimi sono stati i visitatori che hanno raggiunto il Parco approffittando di una bellissima giornata di sole e di temperature che, con il passare delle ore, si facevano sempre più miti e gradevoli.

Visitatori tra cui gruppi organizzati, famiglie e persone di tutte le età che al loro arrivo hanno avuto la gradita sorpresa di trovare sul posto autentici gioelli del collezionismo storico tra cui una stupenda Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938, una Fiat 500 C ” Topolino ” del 1953, una Lancia Fulvia Coupe’ prima serie del 1965, una Opel Rekord C del 1970, un Maggiolone Cabrio del 1972 ed inoltre interessantissimi modelli come Bmw 2002 T ii del 1974, Alfa Romeo Nuova Giulia Super 1.3 del 1977, Opel Ascona 1.3 del 1978, Alfa Romeo Giulietta 1.6 del 1980, Lancia Montecarlo del 1981, Austin Mini 1000 del 1983.

Sono stati tantissimi coloro che hanno scattato fotografie e realizzato filmati su queste autovetture che sono state protagoniste sulle strade italiane nei decenni passati e che oggi è sempre più difficile vedere in circolazione se non in occasione di incontri di appassionati o nei raduni appositamente organizzati.

Particolare curiosità ha destato la presenza di quattro esemplari di “Iconiche” Citroen 2 Cavalli, tra cui due esemplari di “Special” immatricolate rispettivamente nel 1983 e nel 1990, una rarissima “Transat” del 1984 ed una “Charleston” del 1985.

Non sono mancate inoltre altre stupende autovetture d’epoca eleganti ed impeccabili come due esemplari di Mercedes 190 rispettivamente del 1987

e del 1990, una Porsche 911 del 1990, Mini Cooper del 1995, Bmw Z3 del 1998, Fiat Coupe’ 1.8 del 2000, Fiat Barchetta del 2001, Mercedes Slk 320 del 2002, Peugeot 206 CC del 2003.

Tra l’entusiasmo dei presenti le autovetture storiche hanno sostato durante tutta la mattinata suscitando ammirazione e regalando ancora una volta emozioni in una giornata all’insegna della valorizzazione delle bellezze del territorio e della passione senza età per l’ automobilismo storico.

Nel Video le suggestive riprese panoramiche di Giulio Vinci.