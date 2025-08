Cagliari, gruppi di incivili mettono a ferro e fuoco il cuore della città nel week end: una rissa nel corso Vittorio Emanuele e una vettura parcheggiata e presa in pieno da una utilitaria in corsa. Residenti disperati: “E se in quel momento sul marciapiede ci fossero state una o più persone?” Non c’è pace nelle vie della movida, un altro fine settimana caratterizzato da episodi che mettono in allarme i cittadini. Dalle informazioni disponibili al momento, una rissa ieri notte è avvenuta nel corso Vittorio Emanuele: due gruppi si sarebbero scontrati violentemente all’altezza di un noto ristorante a pochi passi da piazza Yenne. Verso le 3 del mattino, invece, una vettura in sosta, modello Smart, in via Mameli è stata colpita da una utilitaria in corsa: per fortuna, in quel momento, non transitavano pedoni sul marciapiede. La macchina, infatti, questa mattina è stata rinvenuta dal proprietario gravemente danneggiata e per metà sopra lo spazio riservato al camminamento. “La situazione peggiora” esprimono i residenti, ancora una volta, preoccupati: tra risse e atti vandalici, “siamo in mano a gruppi di incivili”.