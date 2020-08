Cagliari, grave incidente al Poetto: una persona estratta dalle lamiere, è in codice rosso. L’incidente stradale è avvenuto in Viale lungo saline, dove per cause da accertare, due macchine si sono urtate nell’incrocio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando di Cagliari, la polizia locale e il 118 per le rispettive competenze. Coinvolta una persona, trasportata all ospedale in codice rosso, estratta dalla lamiere, e due feriti in codice giallo.