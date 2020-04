Cagliari, grande paura in via Foscolo: incendio divora 2 auto, fiamme vicinissime alle case

Grande paura a Cagliari, in via Foscolo, nel rione centralissimo di San Benedetto. Un incendio, all’improvviso, è scoppiato all’interno di un parcheggio sterrato condominiale e le fiamme hanno divorato due automobili, una Smart e una Fiat. A dare l’allarme sono state le decine di abitanti delle palazzine che affacciano sul parcheggio, tutti in casa per rispettare i divieti legati al Coronavirus. Dopo aver sentito la puzza di bruciato, hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati tre automezzi del 115 e anche due volanti della polizia: il rogo potrebbe essere doloso. Le fiamme, inoltre, hanno sfiorato il muro di uno dei palazzi.

I pompieri, in circa mezz’ora, sono riusciti a domare il rogo e a rintracciare i proprietari delle due automobili rimaste quasi completamente distrutte dalle fiamme.