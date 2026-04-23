Cagliari, gli studenti del Pacinotti a lezione con Legambiente: ieri mattina si sono ritrovati a Calamosca, hanno raccolto i rifiuti che hanno trovato tra la spiaggia e la vegetazione dimostrando molta sensibilità e preparazione sul rispetto generale dell’ambiente e dell’ecosistema marino.

Presente anche l’assessore Luisa Giua Marassi: “Tutte e tutti si sono dimostrati preparati e sensibili all’argomento. Aspetto che ci rende davvero orgogliosi e ci fa ben sperare che le figlie e i figli della nostra città riescano a preservarla ancora meglio”.

Per la città e il mare pulito occorre tanta civiltà: si parte dell’educazione ambientale per combattere contro il degrado generato dall’immondizia abbandonata un po’ ovunque, un triste fenomeno che riguarda il centro abitato come le spiagge del litorale cagliaritano. Partire dalle nuove generazioni per insegnare le giuste norme comportamentali, quindi, è necessario per il presente e un futuro migliore. Ieri mattina a Calamosca la classe II L del Liceo Scientifico Pacinotti, insieme alle docenti accompagnatrici, ha partecipato alla iniziativa di sensibilizzazione ambientale organizzata da Legambiente Cagliari.

“I ragazzi hanno anche provveduto a ripulire parte dell’arenile, trovandolo però abbastanza pulito, grazie alle attività di pulizia del servizio di igiene urbana” spiega Giua Marassi. “Mentre, diversi rifiuti sono stati reperiti nelle aree sterrate attorno alla strada”.

È stata l’occasione per i ragazzi e le ragazze “di approfondire i temi della differenziata e della tutela del territorio e del paesaggio naturalistico della nostra città.

Per me, quella di farli riflettere sulla importanza anche del più piccolo gesto per la riduzione complessiva dei rifiuti e per il rispetto generale dell’ambiente e dell’ecosistema marino”.